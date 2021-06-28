"Ми знаємо, де ти живеш. Не підписуй", – залишили банер біля будинку Бенітеса невідомі фанати, протестуючи проти можливого приходу іспанця.

Бенітес близький до призначення головним тренером Евертона – вибухова "зрада", якої не було понад 120 років

Зазначимо, що фахівець близький до приходу в Евертон, який є принциповим суперником Ліверпуля.

Нагадаємо, Бенітес очолював Ліверпуль 3 2004 по 2010 роки та вигравав Лігу чемпіонів у складі "червоних" і виводив команду в ще один фінал ЛЧ. Додамо, що останнім клубом Бенітеса був китайський Далянь Іфан, з якого він пішов у січні через пандемію коронавірусу.

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