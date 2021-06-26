Цими вихідними "іриски" повинні оголосити про призначення Рафаеля Бенітеса, стверджує Daily Mail.

Ліверпуль зробив запит у ПСЖ щодо трансферу Мбаппе, – Marca

Власник Евертона Фархад Моширі наважився піти проти волі вболівальників, які розлючені запрошенням екс-тренера Ліверпуля. Бенітес за 7 сезонів роботи з "червоними" виграв Лігу чемпіонів та Кубок Англії. "Зрада" іспанця стане історичною – з 1890 року не було жодного тренера, який за свою кар'єру побував в обох мерсисайдських командах.

Додамо, що останнім клубом Бенітеса був китайський Далянь Іфан, з якого він пішов у січні через пандемію коронавірусу.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21