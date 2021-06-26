Бенітес близький до призначення головним тренером Евертона – вибухова "зрада", якої не було понад 120 років
Керівництво Евертона пішло на серйозний ризик із запрошенням нового головного тренера.
Цими вихідними "іриски" повинні оголосити про призначення Рафаеля Бенітеса, стверджує Daily Mail.
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Власник Евертона Фархад Моширі наважився піти проти волі вболівальників, які розлючені запрошенням екс-тренера Ліверпуля. Бенітес за 7 сезонів роботи з "червоними" виграв Лігу чемпіонів та Кубок Англії. "Зрада" іспанця стане історичною – з 1890 року не було жодного тренера, який за свою кар'єру побував в обох мерсисайдських командах.
Додамо, що останнім клубом Бенітеса був китайський Далянь Іфан, з якого він пішов у січні через пандемію коронавірусу.
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