"Мы знаем, где ты живешь. Не подписывайте", – оставили баннер у дома Бенитеса неизвестные фанаты, протестуя против возможного прихода испанца.

Бенитес близок к назначению главным тренером Эвертона – взрывное "предательство", которого не было более 120 лет

Отметим, что специалист близок к приходу в Эвертон, который является принципиальным соперником Ливерпуля.

Напомним, Бенитес возглавлял Ливерпуль марта 2004 по 2010 годы и выигрывал Лигу чемпионов в составе "красных" и выводил команду в еще один финал ЛЧ. Добавим, что последним клубом Бенитеса был китайский Далянь Ифань, из которого он ушел в январе из-за пандемии коронавируса.

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