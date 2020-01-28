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"Ми з друзями лише посміялися з цього", – Ндомбеле відповів на чутки про конфлікт з Моурінью

08:00 190 Читать на русском
"Ми з друзями лише посміялися з цього", – Ндомбеле відповів на чутки про конфлікт з Моурінью
Танге Ндомбеле / Getty Images

Хавбек Тоттенхема Танге Ндомбеле розповів про свої стосунки з головним тренером Жозе Моурінью.

Француза розсмішила інформація про непорозуміння з "Особливим" яка раніше з'явилася у пресі.

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"Друзі розповіли мені про прес-конференцію, на якій Моурінью згадував мене. Ми лише посміялися з цього. У мене немає жодних проблем з тренером", – підкреслив Ндомбеле у інтерв'ю Telefoot.

Нагадаємо, французький хавбек перейшов у Тоттенхем з Ліона влітку 2019 року за 60 млн євро. В поточному сезоні він зіграв 13 матчів в АПЛ і забив 2 голи, однак пропустив майже весь січень через проблеми з пахом.

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Теги
Англія Танге Ндомбеле Танге Ндомбеле Тоттенхем Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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