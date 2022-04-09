"Хлопці тільки прилетіли, і ми сказали їм, що вже в суботу в нас гра. Запитали, чи зможуть вони її зіграти, і отримали відповідь, яка нас потішила. Вони сказали: "Ми українці, ми все зможемо". Це знакова позиція, тим паче в наш час.

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Гравці готові грати, хоча більше місяця ніхто нічим не займався, тренувального процесу не було. Тому ми вирішили, що поговоримо з хлопцями, і якщо вони погодяться, то гратимемо. Вони були налаштовані дуже оптимістично, тому ми одразу дали добро Олімпіакосу на проведення гри", – поділився Палкін у коментарі телеканалу Футбол.

Зауважимо, що поєдинок розпочався о 20:00, а гравці Шахтаря вийшли на гру у спеціальних футболках, на яких замість прізвищ написані міста-герої України.

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