"Ребята только прилетели, и мы сказали им, что уже в субботу у нас игра. Спросили, смогут ли они ее сыграть, и получили ответ, который нас порадовал. Они сказали: "Мы украинцы, мы все сможем". Это знаковая позиция, тем более в наше время.

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Игроки готовы играть, хотя больше месяца никто ничем не занимался, тренировочного процесса не было. Поэтому мы решили, что поговорим с ребятами, и если они согласятся, будем играть. Они были настроены очень оптимистично, поэтому мы сразу дали добро Олимпиакосу на проведение игры", – поделился Палкин в комментарии телеканалу Футбол.

Отметим, что поединок начался в 20:00, а игроки Шахтера вышли на игру в специальных футболках, где вместо фамилий написаны города-герои Украины.

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