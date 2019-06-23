Роналду залишив 20 тисяч євро чайових на відпочинку в Греції

Красиво жити не заборониш / Фото з відкритих джерел

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не соромиться нагадувати про свої статки.

Кріштіану Роналду разом із сім'єю відпочивав на грецькому курорті Коста-Наваріно.

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Зірковий португалець попросив працівників місцевого готелю охороняти свій спокій від папараці та сторонніх людей. Після виїзду з курорту 34-річний форвард залишив персоналу готелю 20 тисяч євро чайових, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією видання, за добу перебування в готелі Royal Villa Methoni Роналду платив близько 8 тисяч євро.