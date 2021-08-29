Представники Реала, Барселони та Ювентуса опрацьовують новий формат ліги й сподіваються на запуск змагань, повідомляє журналіст Крістоф Вінтербах у своєму твіттері.

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Тріо європейських грандів дійшло до думки, що клуби можуть вилітати із Суперліги та підніматися до неї. Наразі робочими є 2 варіанти зміни учасників дивізіону. Перший – виліт трьох команд, вихід двох із Суперліги-2 та wildcard для ще однієї команди. Другий – формування Суперліги-2 на основі результатів національних чемпіонатів і трьох невдах головної ліги.

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Нагадаємо, що в ніч на 19 квітня 12 топ-клубів оголосили про створення елітної ліги. Однак, через спротив УЄФА, ФІФА та вболівальників проект проіснував лічені дні. Наполягають на створенні Європейської Суперліги нині лише Реал, Барселона і Юве.

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