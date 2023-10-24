"Він більш ніж талановитий, гравець світового рівня. Він має здібності, характер, індивідуальність, скромність, а також любов і відданість грі. Ми переконали капітана збірної Англії покинути рідну країну, і я думаю, що ми можемо цим пишатися. Це чудове підписання.

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Харрі чудово почав, і він ставатиме ще краще, тренуючись з нами. Як тільки він почуватиметься тут як удома, ми побачимо весь його потенціал. Він дуже впливає, це не можна недооцінювати. На тренуваннях він виходить на поле першим і поводиться розкуто.

Кейн має характер, він любить тренуватися. І якщо ти такий великий гравець, то все, що ти робиш, впливає. За всім, що ви робите в роздягальні, спостерігають: як ви поводитеся, наскільки ви відкриті, виходячи на поле, як ви тренуєтеся. Він все робить зразково, добре, що він тут", – цитує наставника мюнхенців офіційний сайт УЄФА.

Харрі Кейн перейшов в Баварії влітку поточного року з Тоттенхема. Англійський нападник впевнено стартував в новому для себе чемпіонаті. В 11 матчах Кейн забив 10 голів та віддав п'ять результативних передач.

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