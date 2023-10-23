"Конкуренція настільки напружена, що груповий етап більше не буває легким. У мене ніколи не було легкого групового етапу. Ви повинні бути напоготові, повністю прокинутися та зосередитися протягом 90 хвилин на тому, що ви робите.

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У групі з Галатасараєм, Манчестер Юнайтед і Копенгагеном ви не можете дозволити собі зробити жодної помилки, не кажучи вже про дві, тому ми працюємо над тим, щоб стати більш стійкими та надійними. Ми вже на шляху до цього.

Зрештою, нашою метою завжди має бути вихід до чвертьфіналу. Якщо ви виграєте у своїй групі, ви зіграєте проти команди, яка посіла друге місце в 1/8 фіналу. А потім все залежить від жеребкування. За останні кілька років у чвертьфіналах були величезні відмінності.

Я думаю, що є велика різниця, граєте ви проти Манчестер Сіті чи іншого клубу, тому що вони є еталоном на цей час. Це, звичайно, трохи відносно, але спочатку ми хочемо потрапити в плей-офф, а потім продовжити свій шлях. Якщо вам трохи пощастить з жеребкуванням, будь-яка команда, яка потрапить до чвертьфіналу, може виграти турнір", – цитує наставника мюнхенців офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Баварія зіграє проти Галатасарая у вівторок, 24 жовтня. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

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