"Он более чем талантливый, игрок мирового уровня. Он имеет способности, характер, индивидуальность, скромность, а также любовь и преданность игре. Мы убедили капитана сборной Англии покинуть родную страну, и я думаю, что мы можем этим гордиться. Это замечательное подписание.

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Харри отлично начал, и он будет становиться еще лучше, тренируясь с нами. Как только он будет чувствовать себя здесь как дома, мы увидим весь его потенциал. Он очень влияет, это нельзя недооценивать. На тренировках он выходит на поле первым и ведет себя раскованно.

Кейн имеет характер, он любит тренироваться. И если ты такой большой игрок, то все, что ты делаешь, влияет. За всем, что вы делаете в раздевалке, наблюдают: как вы ведете себя, насколько вы открыты, выходя на поле, как вы тренируетесь. Он все делает образцово, хорошо, что он здесь", – цитирует наставника мюнхенцев официальный сайт УЕФА.

Харри Кейн перешел в Баварию летом текущего года из Тоттенхэма. Английский нападающий уверенно стартовал в новом для себя чемпионате. В 11 матчах Кейн забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

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