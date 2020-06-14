Колос – Шахтар: Матвієнко розповів про мотивацію "гірників" на заключні матчі УПЛ

Захисник "помаранчево-чорних" Микола Матвієнко поділився очікуваннями від матчу 26-го туру УПЛ проти Колоса.

"У попередньому поєдинку ми обіграли Десну, хоча перемога далася нам нелегко. Підопічні Рябоконя – серйозний колектив, який претендує на медалі. Тому ми знали, що легко точно не буде.

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Попередній матч проти Колоса був дуже нервовий і складний, тому ми налаштовуємося на нього з повною відповідальністю. Нам не складно знайти мотивацію. Хочеться якомога швидше стати чемпіонами. Луїш Каштру постійно нагадує нам, що не варто відкладати на потім те, що можна зробити якомога швидше. Ми намагаємося вирішити питання чемпіонства наскільки це можливо оперативно.

Щодо фізичних кондицій команди... Ми зіграли вже дві зустрічі після карантину. Думаю, близькі до ідеальних кондицій", – сказав Матвієнко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, календарна зустріч Шахтаря проти Колоса відбудеться сьогодні, 14 червня, о 17:00 на НСК Олімпійський.

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