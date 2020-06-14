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"Мы подходим к главной цели": Каштру отчитался за год работы в Шахтере

12:22 33 Читати українською
"Мы подходим к главной цели": Каштру отчитался за год работы в Шахтере
Луиш Каштру / ЕРА

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру подвел итоги пребывания в донецком клубе.

"Год назад, когда мы пришли в Шахтер, знали, какая ответственность нам предстоит. Мы прекрасно знали, что пришли в топовый клуб со значимым именем в Европе. Мы знали, что нужно отдавать все свои силы, чтобы заработать чемпионский титул и выиграть Кубок Украины.

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Год назад мы также знали, что нужно полностью отдаваться, соответствовать амбициям клуба и развивать качественный футбол, игроков, молодых ребят в коллективном контексте. Это был большой вызов. И сегодня, ровно через год, хочу вам сказать: все, что мы сделали, ежедневная сложная работа с огромной отдачей всегда была в удовольствие.

Огромная честь представлять Шахтер, быть частью семьи, где тренерский штаб, персонал, болельщики и администрация клуба – все смотрят в одном направлении и добиваются единого результата, все увлечены своей работой и каждым матчем, который нам предстоит. Через год мы подходим к главной цели – стать национальными чемпионами. С каждым днем эта цель все ближе. Также мы стремились показать себя как можно лучше и пройти как можно дальше в еврокубках. Мы добрались до 1/8 финала Лиги Европы.

Могу сказать, был пройден очень сложный, но успешный путь. Надеюсь, так будет и дальше. Мы будем успешны, чтобы давать такому большому клубу, как Шахтер, только то, что он заслуживает. Мы будем продолжать развивать молодых игроков, показывая при этом качественный футбол. Все игроки заслуживают этого", – написал Каштру на своей странице в социальной сети Instagram.

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Год назад, когда мы пришли в «Шахтер», знали, какая ответственность нам предстоит. Мы прекрасно знали, что пришли в топовый клуб со значимым именем в Европе. Мы знали, что нужно отдавать все свои силы, чтобы заработать чемпионский титул и выиграть Кубок Украины. Год назад мы также знали, что нужно полностью отдаваться, соответствовать амбициям клуба и развивать качественный футбол, игроков, молодых ребят в коллективном контексте. Это был большой вызов. И сегодня, ровно через год, хочу вам сказать: все, что мы сделали, ежедневная сложная работа с огромной отдачей всегда была в удовольствие. Огромная честь представлять «Шахтер», быть частью семьи, где тренерский штаб, персонал, болельщики и администрация клуба – все смотрят в одном направлении и добиваются единого результата, все увлечены своей работой и каждым матчем, который нам предстоит. Через год мы подходим к главной цели – стать национальными чемпионами. С каждым днем эта цель все ближе. Также мы стремились показать себя как можно лучше и пройти как можно дальше в еврокубках. Мы добрались до 1/8 финала Лиги Европы. Могу сказать, был пройден очень сложный, но успешный путь. Надеюсь, так будет и дальше. Мы будем успешны, чтобы давать такому большому клубу, как «Шахтер», только то, что он заслуживает. Мы будем продолжать развивать молодых игроков, показывая при этом качественный футбол. Все игроки заслуживают этого.

Допис, поширений Luis Castro (@luis_castro_official)

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Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру
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