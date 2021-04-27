"На жаль, багато неприємних збігів в нашій команді. Багато що проходило протягом сезону, у нас є гравці, які не перебувають в найкращих фізичних кондиціях. Плюс COVID-19, про це вже всі знають.

Олександрія здобула історичну перемогу над Шахтарем – знекровлені "гірники" ризикують втратити другу позицію в УПЛ

В останньому матчі ми остаточно втратили титул з наших рук. Все сталося не найкращим чином. Потрібно визнати, що ми переживаємо найжахливіший момент, ми переживаємо нічний кошмар. Ми не граємо на нашому рівні. Наша мета – завжди перемагати, і коли не виграємо, ми розчаровані. У нас є наступний тиждень – буде 3 вирішальні гри за друге місце. Потрібно дивитися вперед, а не на те, що позаду, що втратили.

Ми повинні триматися за кожну зустріч, яка залишилася. Ми знаємо, що вони значать для нас. Доведеться багато працювати і підготувати команду найкращим чином. Всім нам доведеться бути відповідальними в ці моменти. Щоб дістатися туди, куди ми хочемо, нам потрібно працювати", – зазначив Каштру в коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, що Шахтар поступився у двох поспіль поєдинках в рамках УПЛ, поступившись Динамо та Олександрії, і втративши шанси на чемпіонство.

Шевченко у Шахтарі – як відповідь Динамо та Луческу: несподіваний варіант і ще 5 тренерів на заміну Каштру