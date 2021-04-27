"К сожалению, много неприятных совпадений в нашей команде. Многое проходило в течение сезона, у нас есть игроки, которые не находятся в лучших физических кондициях. Плюс COVID-19, об этом уже все знают.

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В последнем матче мы окончательно упустили титул из наших рук. Все произошло не лучшим образом. Нужно признать, что мы переживаем самый ужасный момент, мы переживаем ночной кошмар. Мы не играем на нашем уровне. Наша цель – всегда побеждать, и если не выиграем, мы разочарованы. У нас есть следующую неделю – будет 3 решающие игры за второе место. Нужно смотреть вперед, а не на то, что позади, что потеряли.

Мы должны держаться за каждую встречу, которая осталась. Мы знаем, что они значат для нас. Придется много работать и подготовить команду наилучшим образом. Всем нам придется нести ответственность в эти моменты. Чтобы добраться туда, куда мы хотим, нам нужно работать", – отметил Каштру в комментарии Shakhtar News.

Напомним, что Шахтер уступил в двух подряд матчах в рамках УПЛ, уступив Динамо и Александрии, и потеряв шансы на чемпионство.

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