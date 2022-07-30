"Келлехер почувствовал что-то неприятное после матча сборных, но наши врачи обещали, что после отпуска все пройдет. Он вернулся и снова жаловался на первой же тренировке. Проверка обнаружила нечто нехорошее, поэтому ему понадобится еще 2-3 недели.

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Окслейд-Чемберлен вылетел надольше. Это серьезная травма подколенного сухожилия, которая занимает больше времени. Подколенное сухожилие. Мы все ненавидим это слово, мы ненавидим эту травму, но такое случается время от времени", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, ранее "красные" потеряли еще и Алиссона, поэтому сегодня в 19:00 на Суперкубок Англии против Ман Сити должен выйти третий вратарь Адриан.

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