"Поразку важко пояснити. Це була дійсно дивна гра. Перший гол ми пропустили через 30 секунд. Це був не справжній Брайтон, це поганий день. Я думаю, що проблема не в тактичній настанові, я думаю, що ми не підготувалися з точки зору мотивації, з точки зору ментальності, можливо.

Миколенко декласував Де Дзербі у відеоогляді матчу Брайтон – Евертон – 1:5

Зіграти багато матчів за короткий період важко. Ми не звикли грати так багато ігор. Я все ще пишаюся своїми гравцями. Це моя відповідальність. Ми повинні запам'ятати цю гру і цю дату, 8 травня, тому що це може бути дуже важливим днем для нас, якщо ми покращимо менталітет.

Ми повинні підготуватися до наступної гри, якщо ми хочемо боротися за велику мету. Перед матчем з Евертоном ми грали у фантастичний футбол і отримували фантастичні результати. Ми повинні пишатися своєю роботою. Ми зробили занадто багато помилок, ми не були справжнім Брайтоном. Я думаю, що проти Арсенала ми покажемо нашу якість і повернемося до гри в нашому стилі", – цитує наставника BBC.

Брайтон наразі посідає сьому сходинку у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 55 балів. Команда Де Дзербі в наступному турі зіграє проти Арсенала.

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