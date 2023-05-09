"Это было не настоящий Брайтон, это плохой день. Я думаю, что проблема не в тактическом наставлении, я думаю, что мы не подготовились с точки зрения мотивации, с точки зрения ментальности, возможно.

Миколенко деклассировал Де Дзерби в видеообзоре матча Брайтон – Эвертон – 1:5

Сыграть много матчей за короткий период сложно. Мы не привыкли играть так много игр. Я все еще горжусь своими игроками. Это моя ответственность. Мы должны запомнить эту игру и эту дату, 8 мая, потому что это может быть очень важным днем для нас, если мы улучшим менталитет.

Мы должны подготовиться к следующей игре, если мы хотим бороться за великую цель. Перед матчем с Эвертоном мы играли в фантастический футбол и получали фантастические результаты. Мы должны гордиться своей работой. Мы совершили слишком много ошибок, мы не были настоящим Брайтоном. Я думаю, что против Арсенала мы покажем наше качество и вернемся к игре в нашем стиле", – цитирует наставника BBC.

Брайтон занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 55 баллов. Команда Де Дзерби в следующем туре сыграет против "Арсенала".

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