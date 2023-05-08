У матчі 35 туру АПЛ Брайтон з розгромним рахунком програв Евертону на своєму полі (1:5). Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Алексіс Мак Аллістер забив свій 10-й гол у Прем'єр-лізі в цьому сезоні, ставши третім гравцем Брайтона, який досяг двозначного числа в одному сезоні після Гленна Мюррея (сезони 2017/18 і 2018/19) і Ніла Мопе (сезон 2019/20). Однак навряд чи ця подія сильно порадувала чемпіона світу, адже його команда поступилася з розгромним рахунком 1:5.

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Команда Роберто Де Дзербі пропустила перший м'яч уже на 34-й секунді зустрічі. Це – найшвидший гол у ворота Брайтона за всю історію виступів команди в АПЛ. Уперше в історії турніру протягом одного сезону було забито 10 голів на першій хвилині.

Було б дивним, якби в цій зустрічі не трапився автогол. Як інформує Opta, Брайтон – "чемпіон" за голами у свої ворота. З моменту своєї появи в АПЛ (з сезону 2017/18) "чайки" пропустили 14 автоголів у турнірі. Це – на два автоголи більше, ніж будь-яка інша команда за цей період.