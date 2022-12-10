"У першому таймі виникли складнощі, нам знадобилося багато часу на те, щоб увійти у гру.

Марокко – Португалія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Бажання було, велике бажання, але не вдалось виконати поставлене завдання. Гравці були впевнені у собі, але не змогли зіграти на повну силу, хоч і мали гольові моменти. Я не можу дорікнути їм за відсутність старання. Ми не впоралися, але гравці ретельно працювали.

Щодо мого майбутнього... Завтра ми повертаємось до Лісабона. Там у мене відбудеться зустріч із керівництвом, я поговорю з президентом Португальської футбольної федерації Фернанду Гомешем, як ми завжди це робили. Ми зрозуміємо, що найкраще для португальської команди", – цитує Сантуша Record.

Нагадаємо, Португалія мінімально поступилась збірній Марокко (1:0) і припинила виступи на Мундіалі в Катарі. У півфіналі ЧС-2022 "атлаські леви" зустрінуться з переможцем пари Англія – Франція.

Марокко закономірно переграло ще й Португалію – залізна оборона і провал голкіпера вивели в історичний півфінал ЧС-2022