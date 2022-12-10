"В первом тайме возникли сложности, нам понадобилось много времени для того, чтобы войти в игру.

Марокко – Португалия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Желание было, большое желание, но не удалось выполнить поставленную задачу. Игроки были уверены в себе, но не смогли сыграть в полную силу, хотя и имели голевые моменты. Я не могу упрекнуть их в отсутствии старания. Мы не справились, но игроки усердно работали.

Что касается моего будущего... Завтра мы возвращаемся в Лиссабон. Там у меня состоится встреча с руководством, я поговорю с президентом Португальской футбольной федерации Фернанду Гомешем, как мы всегда это делали. Мы поймем, что лучше для португальской команды", – цитирует Сантуша Record.

Напомним, Португалия минимально уступила сборной Марокко (1:0) и прекратила выступления на Мундиале в Катаре. В полуфинале ЧМ-2022 "атлаские львы" встретятся с победителем пары Англия – Франция.

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