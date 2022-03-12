"Ніхто не очікував, що таке станеться. Ми не вірили, що Росія буде йти війною проти України. Це був шок.

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У перший день я сам не повірив в те, що почув в новинах. Відразу ж написав одному своєму другові, який перебував на роботі у Києві: чи це дійсно так? Він у цей момент вже їхав автомобілем до Львова, розповівши, що на автошляху спостерігається справжній хаос. Зателефонував ще кільком друзям та знайомим, які перебувають в Україні, і сказав: якщо їм потрібна моя допомога, то з метою безпеки запропонував відразу ж поїхати до Македонії.

Хочу побажати, щоб весь український народ гідно тримався у цей важкий час. Я буду молитися, щоб весь цей жах якнайшвидше закінчився і країна повернулася до нормального життя. Слава Україні!" – заявив Богатінов у коментарі UA-football.

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