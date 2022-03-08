Український футболіст Василь Прийма закликав італійців допомогти нашим землякам, які опинилися у дуже скрутній ситуації.

"Наразі я перебуваю на заході України. У нас ще немає боїв під Львовом. Я волонтер, допомагаю дітям і тим, хто цього потребує, а також нашій армії в гарячих точках.

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Італії я говорю: "Підтримайте нас молитвою і допоможіть людям, які приїжджають до вас у пошуках притулку". Україна обов'язково переможе, бо добро завжди перемагає зло", – цитує Прийму FrosinoneToday.

Нагадаємо, під час кар'єри гравця Прийма виступав за донецький Металург, Зорю, Чорноморець та Карпати, а у Італії – за Торіно та Фрозіноне.

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