"Реальність гри – 2:2, але два пенальті були очевидні, як білий день. Очевидні! Можна говорити про будь-що, але на табло залишається 2:2. У них було два удари в площину воріт і два голи. Ми забили два голи і не отримали два чистих пенальті.

Продовження норвезької казки з красивими голами у відеоогляді матчу Рома – Буде-Глімт – 2:2

Я не знаю, можливо, у них є слабкі судді, які розпочинають свою кар'єру в Лізі конференцій. Я нічого не сказав про рефері в Норвегії, тому що там ми програли 6:1. Але тут дві помилки були очевидними.

Ми насилу забиваємо голи, хоча ми маємо шанси, але знову суддя був вирішальним. Гравці до кінця билися за футболку. У нас сім очок, перше місце не повністю залежить від нас, але ми контролюємо друге", – наводить слова Моурінью Football Italia.

Рома ледь уникла повторення ганьби з Буде-Глімт – розкішні голи, суддівський скандал і неймовірна інтрига в групі Зорі