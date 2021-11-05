"Реальность игры – 2:2, но два пенальти были очевидны, как белый день. Очевидны! Можно говорить о чем угодно, но на табло остается 2:2. У них было два удара в створ ворот и два гола. Мы забили два гола и не получили два чистых пенальти.

Продолжение норвежской сказки с красивыми голами в видеообзоре матча Рома – Буде-Глимт – 2:2

Я не знаю, возможно, у них есть слабые судьи, которые начинают свою карьеру в Лиге конференций. Я ничего не сказал о рефери в Норвегии, потому что там мы проиграли 6:1. Но здесь две ошибки были очевидны.

Мы с трудом забиваем голы, хотя у нас есть шансы, но снова судья был решающим. Игроки до конца сражались за футболку. У нас семь очков, первое место не полностью зависит от нас, но мы контролируем второе", – приводит слова Моуринью Football Italia.

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