Хорватський фахівець розраховує щонайменше ще на 3 підписання, повідомив Віктор Вацко.

Йовічевіч ввів систему штрафів у Шахтарі

Наразі без конкретних прізвищ, але йдеться про позиції лівого захисника, опорника та правого вінгера. Також залишаються питання щодо центрфорварда, хоча Лассіна Траоре ще перебуває на контракті, і є надія на прогрес Сікана. Поки Шахтар повернув багато гравців з оренд і оформив лише 2 повноцінні літні придбання – Невена Джурасека та Андрія Тотовицького.

Нагадаємо, "гірники" отримали пряму путівку в груповий етап ЛЧ, тому можуть очікувати на хороші доходи від єврокубкового сезону.

Суперсила Йовічевіча: 7 гравців, яких хорват розкриє у Шахтарі