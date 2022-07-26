Йовічевіч чекає від Шахтаря ще 3 новачків – відомі пріоритетні позиції
Новий тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч сподівається отримати підтримку клубу на трансферному ринку.
Хорватський фахівець розраховує щонайменше ще на 3 підписання, повідомив Віктор Вацко.
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Наразі без конкретних прізвищ, але йдеться про позиції лівого захисника, опорника та правого вінгера. Також залишаються питання щодо центрфорварда, хоча Лассіна Траоре ще перебуває на контракті, і є надія на прогрес Сікана. Поки Шахтар повернув багато гравців з оренд і оформив лише 2 повноцінні літні придбання – Невена Джурасека та Андрія Тотовицького.
Нагадаємо, "гірники" отримали пряму путівку в груповий етап ЛЧ, тому можуть очікувати на хороші доходи від єврокубкового сезону.
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