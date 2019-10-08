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Ми можемо взяти очки в Україні, – форвард збірної Литви

15:50 344 Читать на русском
Ми можемо взяти очки в Україні, – форвард збірної Литви
Дейвідас Матулявічус / 15min.lt

Нападник збірної Литви Дейвідас Матулявічус поділився очікуваннями від матчів відбіркового турніру до Євро-2020 проти України та Сербії.

 

"На команду чекає важкий матч в Харкові. Але я вважаю, що ми можемо взяти очки в Україні, а потім спробувати показати хорошу гру в поєдинку з сербами перед нашими глядачами.

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Я повернувся в збірну після перерви, але ми з хлопцями дуже добре знаємо один одного, і розуміємо, що зараз найголовніше – це загальний результат команди. Ми працюємо для досягнення однієї мети – набирати очки", – цитує Матулявічуса литовське видання 15mim.lt.

Нагадаємо, матч Україна – Литва відбудеться 11-го жовтня у Харкові. Початок – о 21:45.

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Литва Литва Україна - Литва Євро-2020 Дейвідас Матулявічюс Дейвідас Матулявічюс
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