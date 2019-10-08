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Мы можем взять очки в Украине, – форвард сборной Литвы

15:50 71 Читати українською
Мы можем взять очки в Украине, – форвард сборной Литвы
Дейвидас Матулявичус / 15min.lt

Нападающий сборной Литвы Дейвидас Матулявичус поделился ожиданиями от матчей отборочного турнира к Евро-2020 против Украины и Сербии.

 

"Команду ждет тяжелый матч в Харькове. Но я считаю, что мы можем взять очки в Украине, а затем попытаться показать хорошую игру в поединке с сербами перед нашими зрителями.

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Я вернулся в сборную после перерыва, но мы с ребятами очень хорошо знаем друг друга, и понимаем, что сейчас самое главное – это общий результат команды. Мы работаем для достижения одной цели – набирать очки", – цитирует Матулявичуса литовское издание 15mim.lt.

Напомним, матч Украина – Литва состоится 11 октября в Харькове. Начало – в 21:45.

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Теги
Украина - Литва Евро-2020 Литва Литва Дейвидас Матулявичюс Дейвидас Матулявичюс
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