"Поєдинок зі Шотландією був одним із найважливіших матчів, стратегічно важливих для розвитку всієї збірної України. От ми не виграли цей матч і, в принципі, ми можемо гіпотетично втратити чемпіонат Європи.

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Втративши чемпіонат Європи, ми можемо втратити класне і яскраве покоління українських футболістів. Це треба було пояснювати всім. Ті футболісти, які виходили на футбольне поле, так само повинні були це розуміти. Є якісь локальні завдання, а є – стратегічні. Ми цього року програли всі стратегічні завдання.

Що таке збірна України? Національна команда – це головна вітрина. Від виступів національної команди залежить те, скільки дітей прийдуть у школу займатися футболом. Ось яка проста піраміда, вона елементарна. Всі завжди піклуються про свою збірну, тому що це вітрина, успіх і патріотизм. Батько дивиться футбол зі сином, а той каже: "Тату, я теж хочу там бути". І його ведуть, віддають футбол, а далі – як розвивається картина. Немає іншого методу.

Ми пролетіли повз чемпіонату світу. Ми програли Лігу націй і тепер в третьому кошику, а якби виграли – були б у другому. Тепер ми можемо отримати гіпотетично топ-збірні", – сказав Циганик в інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, у вирішальному матчі Ліги націй українці розійшлись миром з шотландцями (0:0) і втратили можливість піднятись в елітний дивізіон.

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