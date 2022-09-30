Поединок с Шотландией был одним из важнейших матчей, стратегически важных для развития всей сборной Украины. Вот мы не выиграли этот матч и, в принципе, мы можем гипотетически потерять чемпионат Европы.

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Потеряв чемпионат Европы, мы можем потерять классное и яркое поколение украинских футболистов. Это нужно было объяснять всем. Те футболисты, которые выходили на футбольное поле, тоже должны были это понимать. Есть какие-то локальные задачи, а есть стратегические. Мы в этом году проиграли все стратегические задачи.

Что такое сборная Украины? Национальная команда – это главная витрина. От выступлений национальной команды зависит, сколько детей придут в школу заниматься футболом. Вот какая простая пирамида, она элементарна. Все всегда заботятся о своей сборной, потому что это витрина, успех и патриотизм. Отец смотрит футбол с сыном, а тот говорит: "Папа, я тоже хочу там быть". И его ведут, отдают на футбол, а дальше – как развивается картина. Нет другого способа.

Мы пролетели мимо чемпионата мира. Мы проиграли Лигу наций и теперь в третьей корзине, а если бы выиграли – были бы во второй. Теперь мы можем получить гипотетически топ-сборные", – сказал Цыганык в интервью Football Hub.

Напомним, в решающем матче Лиги наций украинцы разошлись миром с шотландцами (0:0) и упустили возможность подняться в элитный дивизион.

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