Після трьох перемог поспіль, здавалося, Динамо повертається у серйозну боротьбу за високі місця. Проте Колос, який програв два останні поєдинки, зумів зупинити команду Мірчі Луческу.

Динамо знову втратило очки – чергове вилучення центрбека й фантастичний ляп Лонвейка дозволили Колосу втримати нічию

Хоча голів команди так і не забили, моментів не бракувало. Найяскравішими епізодами стали вилучення Попова за дві жовтих та змарнований шанс Лонвейка. Легіонер Динамо з кількох метрів не зумів переправити м'яч у порожні ворота.

Після 11-ти зіграних матчів Динамо посідає 5-те місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 20 очок. У Колоса 16 залікових пунктів та сьома позиція.