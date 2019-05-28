"Ми думали, що ти у збірній", – Шальке оригінально потролив Коноплянку

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка опублікував фото з табору збірної України.

Офіційний твіттер Шальке вирішив пожартувати над Коноплянкою, який на фото зображений із тенісною ракеткою у руках.

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"Це ж не зовсім Ролан Гаррос, Коно? Ми думали, що ти у розташуванні національної команди", – йдеться у повідомленні прес-служби гельзенкірхенців.

Нагадаємо, наразі Коноплянка у складі збірної України готується до поєдинків відбору на Євро-2020. Матч Україна – Сербія відбудеться 7 червня на Арені Львів. За 3 дні "жовто-сині" там же приймуть Люксембург.

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