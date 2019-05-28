"Мы думали, что ты в сборной", – Шальке оригинально потроллил Коноплянку

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка опубликовал фото из лагеря сборной Украины.

Официальный твиттер Шальке решил подшутить над Коноплянкой, который на фото изображен с теннисной ракеткой в ​​руках.

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"Это ведь не совсем Ролан Гаррос, Коно? Мы думали, что ты в расположении национальной команды", – говорится в сообщении пресс-службы гельзенкирхенцев.

Напомним, сейчас Коноплянка в составе сборной Украины готовится к поединкам отбора на Евро-2020. Матч Украина – Сербия состоится 7 июня на Арене Львов. За 3 дня "желто-синие" там же примут Люксембург.

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