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"Мы думали, что ты в сборной", – Шальке оригинально потроллил Коноплянку

28 мая 23:23 131 Читати українською
"Мы думали, что ты в сборной", – Шальке оригинально потроллил Коноплянку
Евгений Коноплянка (справа) / фото ФФУ

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка опубликовал фото из лагеря сборной Украины.

Официальный твиттер Шальке решил подшутить над Коноплянкой, который на фото изображен с теннисной ракеткой в ​​руках.

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"Это ведь не совсем Ролан Гаррос, Коно? Мы думали, что ты в расположении национальной команды", – говорится в сообщении пресс-службы гельзенкирхенцев.

Напомним, сейчас Коноплянка в составе сборной Украины готовится к поединкам отбора на Евро-2020. Матч Украина – Сербия состоится 7 июня на Арене Львов. За 3 дня "желто-синие" там же примут Люксембург.

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