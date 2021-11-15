"Ми добре почали, забили, але потім почали втрачати м'яч, і гра зламалася. Наші вінгери опускалися надто низько, треба було грати вище. Суперник завдав нам багато клопоту, гравці намагалися все виправити, але, отримуючи м'яч, діяли не найкращим чином.

Португалія – Сербія – 1:2– відео голів та огляд матчу

Ми атакували, створювали небезпеку, але більшу частину часу у нас це не виходило. Відповідальність за результат лежить на мені. Ми знаємо, що зробили не все необхідне, але ми будемо в Катарі. Гравці знають, що ми завжди граємо в атаку, на перемогу, а не в оборонний футбол", – наводить слова Сантуша офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що збірна Португалії в останньому турі сенсаційно поступилась Сербії (1:2), через що опустилась на друге місце у групі та боротиметься за путівку на Мундіаль через плей-офф.

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