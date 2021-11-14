Збірна Португалії у вирішальному матчі за пряму путівку в Катар зазнала сенсаційної поразки від Сербії (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Поєдинок у Лісабоні між збірними Португалії та Сербії мав надзвичайно важливе значення. Це була битва за пряму путівку на Мундіаль – обидві команди мали по 17 очок, однак піренейці мали перевагу за різницею м'ячів. Відповідно, господарів влаштувавала і нічия, а от гості мали боротися виключно за три залікових бали.

"Селесао" шокували свого суперника, відкривши рахунок вже на 2-й хвилині. Щоправда, взяття воріт виглядало досить сумнівно, адже на початку результативної атаки Бернарду Сілва грубо атакував Гуделя. Після цього Ренату Санчеш підхопив відскок, увірвався на правий край штрафного й пробив повз голкіпера – 1:0! VAR переглянув епізод, але порушення правил не побачив.

Сербі протягом кількох наступних хвилин відчутно нервували, допускаючи серйозні помилки в обороні та при контролі м'яча. На 11-й хвилині психологічна нестабільність гостей могла призвести до пенальті, однак Даніеле Орсато вирішив не свистіти фол Вельковіча проти Санчеша (хоча той поклав руки на спину). Втім, вже на 12-й хвилині підопічні Драгана Стойковіча налякали публіку на Да Луж – це Влаховіч прийняв м'яч на лівому краю штрафного й другим дотиком потужно пробив у дальній кут. Стійка врятувала господарів!

Роналду відповів по-капітанськи: на 13-й хвилині Кріш отримав скидку від Жоти й вистрілив з лінії півкола (Райковіч парирував), а на 14-й КР7 пробив зі стандарту – над поперечкою! Після цього обидві команди взяли паузу в активності перед штрафним, почавши позиційну боротьбу.

Поступово стало очевидно, що серби краще ведуть гру. Вони сміливо атакували на високих швидкостях і демонстрували осмислене володіння на чужій половині, в той час як португальці втрачали ініціативу. Гості провели кілька дуже перспективних підходів до карного майданчика, а на 31-й хвилині Міленковіч ледь не забив шикарний гол з дальньої дистанції – сфера пролетіла поруч зі стійкою.

Зрештою, на 33-й хвилині Сербія зрівняла рахунок. Гол забив Тадіч, який прийняв передачу на лінії півкола, прибрав захисника зі шляху й вистрілив по центру – Патрісіу стрибнув у кут, але м'яч внаслідок несподіваного рикошету пішов у протихід. 1:1!

Ще за три хвилини Душан міг оформити дубль зі стандарту, однак його сильний удар низом Патрісіу взяв намертво. На 40-й же хвилині комбінація за участі Влаховіча та Мілінковіча-Савіча завершилась переведенням на лівий край штрафного й пострілом Лукіча повз ближню стійку!

Сербія була дуже близькою до другого голу, але перед перервою португальці несподівано прокинулись, створивши кілька класних моментів. Так, на 41-й хвилині Райковіч відбив перед собою простріл Канселу, а Жота, прийнявши відскок, скинув м'яч під удар Моутінью. Від голу врятував блок Павловіча. Після цього стався кутовий, подачу з якого замкнув Данілу – над поперечкою! Втім, останнє словою залишилось за гостями – на 43-й хвилині Влаховіч вийшов сам на сам з Патрісіу й забив гол, який скасували через офсайд.

Відпочивати команди відправились за нічийного рахунку. Він не влаштовував гостей, тож у роздягальні Драган Стойковіч зняв з пробігу Гуделя, випустивши Алєксандра Мітровіча (форварда Фулхема). Втім, початок другого тайму навряд чи міг сподобатись головному тренеру – темп гри впав, моментів біля воріт господарів не виникало, а от португальці в перші 17 хвилин могли забивати двічі.

Так, на 52-й хвилині Санчеш увірвався на правий край штрафного, хитнув захисника й пробив повз нього, однак Міленковіч підстрахував Райковіча. Щоправда, потім він виконав винос, влучивши у Санчеша – рикошетом від Ренату влетів у воротаря, після чого м'яч пройшов повз дальній кут. Ще за 10 хвилин Санчеш знову опинився в центрі уваги, потужно пробивши метрів з 22-х. Райковіч спіймав сферу.

На 64-й хвилині Фернанду Сантуш вирішив провести заміни, знявши з гри Бернарду Сілву й Моутінью. На поле вийшли Бруну Фернандеш і Палінья, однак в наступні 20 хвилин команда не провела жодного моменту – господарі мали лишень кілька неприємних для сербів кросів і закидань у штрафний, але конкретики в завершальній фазі "селесао" не вистачало. Втім, і серби довгий час нічим цікавим не відповідали.

За 15 хвилин до завершення основного часу гості зрозуміли, що треба йти вперед. Сербія збільшила тиск на оборону Португалії й провела два гострих епізоди: на 77-й хвилині Влаховіч відклеївся від опіки й потужно пробив після прострілу Костіча (Фонте накрив удар), а на 83-й Мітровіч замкнув навіс Костіча у центр штрафного – повз дальню стійку!

Фернанду Сантуш одразу після цього випустив на поле Феліша й Невеша, сподіваючись підчатувати сербів на контратаках. Драган Стойковіч, своєю чергою, кинув у бій Йовіча. Спочатку здалося, що хід португальського коуча працює, адже Феліш провів кілька хороших ривків по флангу й заробив корнер (який призначили помилково). Бруну Фернандеш замкнув його головою, але Райковіч спіймав м'яч.

Сербія заробила свій кутовий на 90-й хвилині. Він виявився фатальним для "селесао": Тадіч виконав подачу на дальню стійку, а Мітровіч, забутий усіма захисниками, спокійно замкнув головою – точно в ближній кут! 1:2! Гості на радощах вибігли з технічної зони на поле, аби святкувати гол.

Португальці мала чотири хвилини на порятунок нічиї, але Сербія втримала переможний рахунок. Роналду розчаровано присів на газон. Команда Драгана Стойковіча виходить на Мундіаль, відправивши збірну Португалії у плей-офф!