"Мы хорошо начали, забили, но потом начали терять мяч, и игра сломалась. Наши вингеры опускались слишком низко, нужно было играть выше. Соперник доставил нам много хлопот, игроки пытались все исправить, но, получая мяч, действовали не лучшим образом.

Португалия – Сербия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мы атаковали, создавали опасность, но большую часть времени у нас это не получалось. Ответственность за результат лежит на мне. Мы знаем, что сделали не все необходимое, но мы будем в Катаре. Игроки знают, что мы всегда играем в атаку, на победу, а не в оборонный футбол", – приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

Добавим, что сборная Португалии в последнем туре сенсационно уступила Сербии (1:2), из-за чего опустилась на второе место в группе и будет бороться за путевку на Мундиаль через плей-офф.

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