Португалія поступилася Сербії у завершальному турі відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перед звітним матчем збірну Португалії влаштувала б навіть нічия. За рівності очок перше місце та пряму путівку в Катар отримували саме піренейці.

Сербія на останніх хвилинах вирвала перемогу над Португалією, відправивши Роналду у плей-офф – серби вийшли на Мундіаль

Старт гри для господарів вийшов чудесним. Вже на 2-й хвилині Ренату Санчеш відкрив рахунок. Це його перший гол за збірну з часів Євро-2016. Серби відігралися в середині першого тайму. Здавалося, все так і закінчиться, але Мітровіч на останній хвилині основного часу вирвав перемогу для своєї команди.