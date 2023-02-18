Півзахисник каталонців Педрі отримав травму під час зустрічі з Манчестер Юнайтед у Лізі Європи. Обстеження підтвердило в іспанця травму задньої поверхні стегна правої ноги.

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"Завжди погано мати травмованих, і Педрі дуже важливий, фундаментальний. Він змінює ситуацію, контролює час. Ми сподіваємося, що це не вплине на нас. Настав час дати ігровий час іншим, щоб вони здобули впевненість. У кожного будуть моменти, вони повинні бути готові, це я завжди їм кажу. Сподіваюся, ми не сумуватимемо за Педрі так сильно, як минулого сезону. Ми багато втрачаємо без нього, він був дуже важливий в останніх матчах", – сказав Хаві на прес-конференції.

Педрі пропустить шість ігор і має відновитись до зустрічі з Реалом у Ла Лізі 19 березня. В цьому сезоні 20-річний іспанець зіграв у 21 матчі та забив 6 голів. Нагадаємо, що Барселона зіграє проти Кадіса в Ла Лізі 19 лютого.

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