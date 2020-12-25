Півзахисник Роми та збірної Вірменії Генріх Мхітарян продовжив свою гегемонію на батьківщині.

Федерація футболу Вірменії у своєму твіттері оголосила результати голосування на звання найкращого гравця країни у 2020 році.

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Вже звично ним став Генріх Мхітарян, який випередив Тіграна Барсегяна із Астани та Вардана Бічахчяна із Жиліни. Цікаво, що хавбек Роми здобув цю нагороду вже 10-й рік поспіль.

До слова, Мхітарян провів 19 матчів у складі римської команди, записавши до свого активу 8 голів та 8 асистів.

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