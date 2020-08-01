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МФК Металург вирвав перемогу в драматичному матчі проти Гірника-Спорт – запоріжці можуть уникнути плей-офф за виживання

20:54 - Читать на русском
МФК Металург вирвав перемогу в драматичному матчі проти Гірника-Спорт – запоріжці можуть уникнути плей-офф за виживання
МФК Металург – Гірник-Спорт

МФК Металург та Гірник-Спорт провели перенесений матч 24 туру Першої ліги.

 

Перша ліга, 24 тур

МФК Металург – Гірник-Спорт – 3:2

Голи: Разуваєв, 5, Сарапій, 28, (пен.), Бєлоусов, 88 – Бойко, 6, Сорокін, 84

Господарі посідають передостанню сходинку таблиці, але невмотивований середняк Гірник-Спорт здавався зручним опонентом для здобуття очок. Припущення підтвердилися на 5 хвилині – Разуваєв скористався зручною передачею Щебетуна. Втім, минуло кілька секунд, і Олексій Бойко відновив рівновагу, скориставшись провалом центру оборони Металурга.

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Наступного гола довелося чекати трохи більше 20 хвилин. Суддя помітив порушення у штрафному майданчику Гірника-Спорт і вказав на "позначку". Сарапій виконав вирок ідеально – 2:1.

Металург довго утримував свою перевагу після перерви, але на 84 хвилині таки пропустив від Сорокіна. На цьому драма не завершилася. Голкіпер і захисник Гірника-Спорт неузгодженими діями подарували Бєлоусову м'яч, а господарям всі три очки. Запоріжці залишаються на передостанній сходинці, яка означає плей-офф за збереження прописки а Першій лізі – до Балкан 4 очки, але є ще одна гра в запасі.

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Гірник-Спорт Гірник-Спорт Перша ліга МФК Металург МФК Металург МФК Металург - Гірник-Спорт
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