МФК Металлург вырвал победу в драматичном матче против Горняка-Спорт – запорожцы могут избежать плей-офф за выживание

Первая лига, 24 тур

МФК Металлург – Горняк-Спорт – 3:2

Голы: Разуваев, 5, Сарапий, 28 (пен.), Белоусов, 88 – Бойко, 6, Сорокин, 84

Хозяева занимают предпоследнюю строчку таблицы, но немотивированный середняк Горняк-Спорт казался удобным оппонентом для завоевания очков. Предположения подтвердились на 5 минуте – Разуваев воспользовался удобной передачей Щебетуна. Впрочем, прошло несколько секунд, и Алексей Бойко восстановил равновесие, воспользовавшись провалом центра обороны Металлурга.

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Следующего гола пришлось ждать чуть больше 20 минут. Судья заметил нарушение в штрафной Горняка-Спорт и указал на "точку". Сарапий исполнил приговор идеально – 2:1.

Металлург долго удерживал свое преимущество после перерыва, но на 84 минуте таки пропустил от Сорокина. На этом драма не закончилась. Голкипер и защитник Горняка-Спорт несогласованными действиями подарили Белоусову мяч, а хозяевам все три очка. Запорожцы остаются на предпоследней строчке, которая означает плей-офф за сохранение прописки а Первой лиге – до Балкан 4 очка, но есть еще одна игра в запасе.

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