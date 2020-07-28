Плей-офф за вихід у Першу лігу: визначилися дати і потенційні пари

Сьогодні (28 липня) відбулося жеребкування за право участі у наступному розіграші Першої ліги, інформує офіційний сайт ПФЛ.
Вже відомі дві команди Другої ліги, які зможуть поборотися за підвищення у класі – це Верес та Альянс. Вони зустрінуться з двома невдахами поточного сезону Першої ліги. Наразі 15 і 16 місця посідають МФК Металург та Черкащина відповідно.
Президенту ПФЛ висловили недовіру 24 клуби – серед них Рух, Волинь і Чорноморець
Розклад матчів:
15 серпня
Верес – 16 місце Першої ліги
15 місце Першої ліги – Альянс
19 серпня
16 місце Першої ліги – Верес
Альянс – 15 місце Першої ліги
Нагадаємо, Друга ліга була змушена достроково завершити сезон і ухвалити таблицю за результатами 20 турів з 30-ти. Натомість Перша ліга таки відновилася і дограє всі матчі.
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