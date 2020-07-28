Плей-офф за вихід у Першу лігу: визначилися дати і потенційні пари

Визначилися дати чотирьох поєдинків за місце у Першій лізі 2020/21.

Сьогодні (28 липня) відбулося жеребкування за право участі у наступному розіграші Першої ліги, інформує офіційний сайт ПФЛ.

Вже відомі дві команди Другої ліги, які зможуть поборотися за підвищення у класі – це Верес та Альянс. Вони зустрінуться з двома невдахами поточного сезону Першої ліги. Наразі 15 і 16 місця посідають МФК Металург та Черкащина відповідно.

Президенту ПФЛ висловили недовіру 24 клуби – серед них Рух, Волинь і Чорноморець

Розклад матчів:

15 серпня

Верес – 16 місце Першої ліги

15 місце Першої ліги – Альянс

19 серпня

16 місце Першої ліги – Верес

Альянс – 15 місце Першої ліги

Нагадаємо, Друга ліга була змушена достроково завершити сезон і ухвалити таблицю за результатами 20 турів з 30-ти. Натомість Перша ліга таки відновилася і дограє всі матчі.

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