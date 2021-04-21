Мейсон став наймолодшим тренером АПЛ – понад сотня гравців турніру старші за наставника Тоттенхема
21:44 - Читать на русском
Раян Мейсон встановив рекорд у дебютному матчі на тренерському містку Тоттенхема.
завершено
60’ Гарет Бейл
89’ Сон Хин Мін
Денні Інгз 30’
30’ Денні Інгз
60’ Гарет Бейл
89’ Сон Хин Мін
Раян Мейсон вивів Тоттенхем на матч проти Саутгемптона у віці 29 років та 312 днів, повідомляє Squawka Football.
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Таким чином наставник Тоттенхема став наймолодшим тренером в Прем'єр-ліги. Варто відзначити, що у нинішньому сезоні АПЛ на поле виходили 125 гравців, які були старшими за Мейсона.
Нагадаємо, Раян Мейсон замінив на посаді головного тренера "шпор" Жозе Моурінью, якого звільнили напередодні. До цього 29-річний фахівець працював з молодіжною командою лондонців.
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