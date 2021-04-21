Раян Мейсон встановив рекорд у дебютному матчі на тренерському містку Тоттенхема.

Раян Мейсон вивів Тоттенхем на матч проти Саутгемптона у віці 29 років та 312 днів, повідомляє Squawka Football.

Тоттенхем веде перемовини з тренером Ла Ліги

Таким чином наставник Тоттенхема став наймолодшим тренером в Прем'єр-ліги. Варто відзначити, що у нинішньому сезоні АПЛ на поле виходили 125 гравців, які були старшими за Мейсона.

Нагадаємо, Раян Мейсон замінив на посаді головного тренера "шпор" Жозе Моурінью, якого звільнили напередодні. До цього 29-річний фахівець працював з молодіжною командою лондонців.

Маліновський проти Фонсеки з останнім шансом, мадридське "пекло" для Барси і битва за Лігу чемпіонів – топ-матчі мідвіку