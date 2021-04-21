Райан Мейсон установил рекорд в дебютном матче на тренерском мостике Тоттенхэма.

Райан Мейсон вывел Тоттенхэм на матч против Саутгемптона в возрасте 29 лет и 312 дней, сообщает Squawka Football.

Тоттенхэм ведет переговоры с тренером Ла Лиги

Таким образом наставник Тоттенхэма стал самым молодым тренером в Премьер-лиги. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне АПЛ на поле выходили 125 игроков, которые были старше Мейсона.

Напомним, Райан Мейсон сменил на посту главного тренера "шпор" Жозе Моуринью, которого уволили накануне. До этого 29-летний специалист работал с молодежной командой лондонцев.

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