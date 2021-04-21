Мейсон стал самым молодым тренером АПЛ – более сотни игроков турнира старше наставника Тоттенхэма
21 апреля 22:07 - Читати українською
Райан Мейсон установил рекорд в дебютном матче на тренерском мостике Тоттенхэма.
завершено
60’ Гарет Бейл
89’ Сон Хын Мин
Денни Ингз 30’
30’ Денни Ингз
60’ Гарет Бейл
89’ Сон Хын Мин
Райан Мейсон вывел Тоттенхэм на матч против Саутгемптона в возрасте 29 лет и 312 дней, сообщает Squawka Football.
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Таким образом наставник Тоттенхэма стал самым молодым тренером в Премьер-лиги. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне АПЛ на поле выходили 125 игроков, которые были старше Мейсона.
Напомним, Райан Мейсон сменил на посту главного тренера "шпор" Жозе Моуринью, которого уволили накануне. До этого 29-летний специалист работал с молодежной командой лондонцев.
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