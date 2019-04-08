toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Метревелі звинуватив Зорю у низькій самовіддачі в матчах з Динамо

22:15 324 Читать на русском
Метревелі звинуватив Зорю у низькій самовіддачі в матчах з Динамо
Михайло Метревелі / соцмережі

Футбольний агент та експерт Михайло Метревелі прокоментував перемогу Динамо над Зорею (3:2) у матчі 23 туру УПЛ.

32’ Олександр Караваєв
54’ Максим Білий
69’ Максим Білий
 
Тамаш Кадар 53’
Віталій Буяльський 59’
Віктор Циганков 63’
Віктор Циганков 82’
32’ Олександр Караваєв
53’ Тамаш Кадар
54’ Максим Білий
59’ Віталій Буяльський
63’ Віктор Циганков
69’ Максим Білий
82’ Віктор Циганков

"Зоря »програє в двох матчах проти Динамо з загальним рахунком 2:8. Програє команді, яка також на шляху становлення і далеко не виблискує, при цьому є головним конкурентом луганців за другу сходинку. Це може говорити про відсутність класу? Я в це не вірю, тому що Зоря створювалася довгі роки, тренер працює вже довго, гравці досить якісні. Я не можу пояснити такі провали саме в матчах з Динамо.

Зоря – Динамо – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Я не розумію, чому в цій грі стоїть воротар, який не стояв довгий час, а на важливий матч проти Динамо саме він виходить на поле. Чому Чечер в такий безглуздій ситуації грає рукою? Гравець з колосальним досвідом, 39 років футболісту, а він так розставляє руки. Просто у мене виникає питання, чому саме проти Динамо Зоря грає настільки слабо?

Я дуже співчуваю головному тренеру, який, можливо, опинився в такій ситуації, коли йому доводиться занижувати мотивацію своїх гравців на матчі проти Динамо. Якщо я зараз відповім на питання, чому це відбувається, оскільки я вважаю, то почнеться грім і мене будуть ще довго "полоскати".

"Боже, пошли тренера, який зробить щось з Гармашем": реакція соцмереж на Шахтар – Динамо у Кубку України

Думаю, що в останні сезони Зоря не може, або, швидше за все, не хоче грати проти київського Динамо з максимальною віддачею. У Маріуполя проти Шахтаря інша ситуація, там половина гравців орендовані у "гірників" і вони просто не грають. У Зорі лише Леднєв, Михайличенко і Тимчик не грають. Вони хороші молоді гравці, але вони не грають ключову роль в цій команді", – сказав Метревелі в ефірі програми Великий Футбол.

Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Михайло Метревелі Зоря - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
13
хв
Ліверпуль
22:00
Порту
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук