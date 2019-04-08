Метревелі звинуватив Зорю у низькій самовіддачі в матчах з Динамо

Футбольний агент та експерт Михайло Метревелі прокоментував перемогу Динамо над Зорею (3:2) у матчі 23 туру УПЛ.

"Зоря »програє в двох матчах проти Динамо з загальним рахунком 2:8. Програє команді, яка також на шляху становлення і далеко не виблискує, при цьому є головним конкурентом луганців за другу сходинку. Це може говорити про відсутність класу? Я в це не вірю, тому що Зоря створювалася довгі роки, тренер працює вже довго, гравці досить якісні. Я не можу пояснити такі провали саме в матчах з Динамо.

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Я не розумію, чому в цій грі стоїть воротар, який не стояв довгий час, а на важливий матч проти Динамо саме він виходить на поле. Чому Чечер в такий безглуздій ситуації грає рукою? Гравець з колосальним досвідом, 39 років футболісту, а він так розставляє руки. Просто у мене виникає питання, чому саме проти Динамо Зоря грає настільки слабо?

Я дуже співчуваю головному тренеру, який, можливо, опинився в такій ситуації, коли йому доводиться занижувати мотивацію своїх гравців на матчі проти Динамо. Якщо я зараз відповім на питання, чому це відбувається, оскільки я вважаю, то почнеться грім і мене будуть ще довго "полоскати".

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Думаю, що в останні сезони Зоря не може, або, швидше за все, не хоче грати проти київського Динамо з максимальною віддачею. У Маріуполя проти Шахтаря інша ситуація, там половина гравців орендовані у "гірників" і вони просто не грають. У Зорі лише Леднєв, Михайличенко і Тимчик не грають. Вони хороші молоді гравці, але вони не грають ключову роль в цій команді", – сказав Метревелі в ефірі програми Великий Футбол.