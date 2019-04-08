"Боже, пошли тренера, який зробить щось з Гармашем": реакція соцмереж на Шахтар – Динамо у Кубку України

Шахтар у драматичному матчі здолав Динамо та пробився у півфінал Кубка України.

Переможець класичного протистояння українського футболу визначався у серії пенальті. Основний час гри, крім двох голів, запам'ятався вилученнями Гармаша та Мораєса. У першого знову не витримали нерви, що неабияк обурило вимогливих користувачів соцмереж. Керманич Динамо Олександр Хацкевич також отримав порцію "компліментів" через гру своїх підопічних у другому таймі.

Шахтар – Динамо: янголи і демони Гармаша з Мораєсом, океан жовтих, 2 вилучення, реванш за 2015-й та дивовижні цифри

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло залишився розчарований грою українських грандів: "Як і очікувалося, гра була рівна – грали два г...на. Драматургія була в цьому матчі, і не розпещеному глядачеві могла цілком сподобатися. Але я не побачив якихось тактичних задумок у виконанні обох команд. Відзначу старання і самовіддачу гравців...Але цього мало....Матч не відповідав параметрам сучасного футболу. Серії пенальті завжди вважалися лотереєю. Досвід і нерви у гравців Шахтаря виявилися міцнішим. З чим я їх і вітаю. Скажу гірку правду...Рівень українського футболу стрімко пробиває дно...".

Шахтар – Динамо – відео гола та огляд матчу

Колишній президент Професіональної футбольної ліги Святослав Сирота був шокований незрозумілими втратами киян поблизу власного карного: "За 30 секунд дві такі обрізки, що, напевно, коти Леоненко краще зіграли б".

За 30 секунд 2 таких обреза, что, наверное, коты Леоненко лучше сыграли бы. — Sviatoslav Syrota (@SviatSyrota) 7 квітня 2019 р.

Дісталось і Мораєсу: "Коли він грав в Динамо, побив 6 гравців Шахтаря.

Зараз, граючи за Шахтар, сам падає як підкошений".

Мораес, когда играл в Динамо, избил 6 игроков Шахтёра.

Сейчас, играя за Шахтёр, сам падает как подкошенный. — Sviatoslav Syrota (@SviatSyrota) 7 квітня 2019 р.

Коментатор на MEGOGO Вадим Скічко звернув увагу на безхитрісну манеру пробиття пенальті гравцями Динамо: "Циганков і Сідікдей дивилися у один кут, а пробивали у інший. Кенджору з обличчя, здається, не показали. Миколенко та Шепелєв теж дивилися у протилежний кут відносно удару, але Пятов вже цю схему розгадав".

Циганков і Сідікдей дивилися у один кут, а пробивали у інший. Кенджору з обличчя, здається, не показали. Миколенко та Шепелєв теж дивилися у протилежний кут відносно удару, але Пятов вже цю схему розгадав. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 7 квітня 2019 р.

Журналіст Євген Зінченко підтримав Шепелєва та Миколенка, які не реалізували власні удари: "Нічого. Це сльози розпачу. Так буває. Будуть ще й сльози радості. Все лише починається, хлопці".

нічого. це сльози розпачу. так буває. будуть ще й сльози радості. все лише починається, хлопці ️ — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 7 квітня 2019 р.

Екс-хавбек збірної України, а нині експерт на телебаченні Євген Левченко відзначив гру Андрія Пятова: "Вітаю Шахтар з перемогою і виходом до півфіналу кубка України! Пятов – Машина!!!".

Поздравляю @FCShakhtar с победой и выходом в полуфинал кубка Украины! Пятов- Машина!!! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 7 квітня 2019 р.

Футбольний аналітик Михайло Смоловой також поспівчував Шепелєву і Миколенку, які після гри ридали на полі: "Прикро за малих: ні Віталіку, ні Вові слова поганого не скажу!".

Брутальний футбол у своєму стилі змалював інцидент за участі Гармаша та Мораєса.

Футбольний статист Артур Валерко у цифрах відзначив крах Динамо та успіх Шахтаря.

Про Кубок України 2018/2019 - дуже коротко (3):

- вперше за три роки Динамо не проходить у фінал

- Шахтар не покидає фінал Кубка України 9-й рік

- за цим трофеєм рахунок на користь донеччан: Шахтар 12:11 Динамо

- не пригадаю іншого сезону, щоб ПФЛ мав два клуби в 1/2 фіналу pic.twitter.com/0f7gVp6SEC — Artur Valerko (@ArchieValerko) 7 квітня 2019 р.

Інші користувачі соцмереж знищували Гармаша за чергове вилучення на рівному місці, а також піддавали сумніву тренерські якості Хацкевича.

"Поки в Динамо не позбудуться від таких, як Гармаш, не бачити їм золота. Скільки можна? Скільки разів він уже так підводив команду?".

Пока в Динамо не избавятся от таких, как Гармаш, не видать им золота. Сколько можно? Сколько раз он уже так подводил команду? #ШахтарДинамо — Роман Черныш (@RomanChernysh) 7 квітня 2019 р.

"З Гармашем треба щось робити. Дай, Боже, Динамо такого тренера, у якого вистачить на це духу".

З Гармашем треба щось робити пошли Боже Динамо такого тренера у якого вистачить на це духу. #ШахтарДинамо — Особливий UA (@Thespecialoneua) 7 квітня 2019 р.

"Важко Динамо без тренера. Три людини там сидить на лавці, і ніхто не підкаже як грати при таких обставинах...Гравці самі як можуть так і грають".

Важко #Динамо без тренера. Три людини там стдить на лавці, і ніхто не підкаже як грати при таких обставинах... Гравці самі як можуть так і грають. #fcdk #ШахтарДинамо #кубок #київ — Ka Rabanne (@anderkard) 7 квітня 2019 р.

"В мене вперше до гравців Динамо немає ніяких питань! Всі Питання до тренера!!!".

В мене вперше, до гравців ДИНАМО, немає ніяких питань! Всі Питання до тренера!!! — Vitaliy Pastukh (@VitaliyPastukh) 7 квітня 2019 р.

"Одна з найважчих і найприкріших поразок. Не хочеться нічого говорити і писати. Єдине, обіцяв собі ще по ходу матчу, хочу сказати несподіване спасибі Круторогову за перший в історії каналів Футбол адекватний коментар матчу Шахтар – Динамо. Респект".

Одно из самых тяжёлых и обидных поражений.

Не хочется ничего говорить и писать. Единственное, обещал себе ещё по ходу матча, хочу сказать неожиданное спасибо @Krutorogov за первый в истории каналов @footballua_tv адекватный комментарий матча Шахтёр - Динамо. Респект — Максим Мелешенко (@mm_pokerplayer) 7 квітня 2019 р.

"У житті можна дивитися постійно на три речі – як горить вогонь, як тече вода, і як Гармаш на рівному місці отримує вилучення".

В жизни можно смотреть постоянно на три вещи - как горит огонь, как течёт вода, и как Гармаш на ровном месте зарабатывает удаление — Igor Kolodiy (@Garik_Youmar) 7 квітня 2019 р.

"Гармаш, піди з Динамо, будь ласка. Сподіваюся це був твій останній матч".

Гармаш, уйди из Динамо, пожалуйста. Надеюсь это был твой последний матч — ЖЕСТЬ САНЯ КРУТ EZ (@Shkarin_) 7 квітня 2019 р.

"Мораєс ще той пі***ас...Спочатку падає, потім сміється, а до цього цілував емблеми обох клубів, а потім паспорт отримав...ш****дра".

"Браво, Хацкевич ти довів, що ти "супертренер".

Браво, Хацкевич ти довів, що ти "супертренер" — Нік Сакс (@kmgrigore) 7 квітня 2019 р.

"Хацкевич провів хороший матч, кращий за Фонсеку, Динамо заслуговувало на перемогу, але все одно програло. Фарт пропав".

Хацкевич провів хороший матч, краще за Фонсеку, Динамо заслуговувало на перемогу, але всеодно програв. Фарт пропав



Якщо не візьмуть чемпіонство - в Одесу Динамо не їде цього року.



А взяти титул складно. Ні, в 6 очок з таким ШД ще можна повірити. Але їм треба ще десь втратити — Serhiy Herts (@serhiy_herts) 7 квітня 2019 р.

"Хацкевич, звільни місце Заварову".