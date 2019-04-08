"Боже, пошли тренера, який зробить щось з Гармашем": реакція соцмереж на Шахтар – Динамо у Кубку України

Шахтар у драматичному матчі здолав Динамо та пробився у півфінал Кубка України.
Переможець класичного протистояння українського футболу визначався у серії пенальті. Основний час гри, крім двох голів, запам'ятався вилученнями Гармаша та Мораєса. У першого знову не витримали нерви, що неабияк обурило вимогливих користувачів соцмереж. Керманич Динамо Олександр Хацкевич також отримав порцію "компліментів" через гру своїх підопічних у другому таймі.
Шахтар – Динамо: янголи і демони Гармаша з Мораєсом, океан жовтих, 2 вилучення, реванш за 2015-й та дивовижні цифри
Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло залишився розчарований грою українських грандів: "Як і очікувалося, гра була рівна – грали два г...на. Драматургія була в цьому матчі, і не розпещеному глядачеві могла цілком сподобатися. Але я не побачив якихось тактичних задумок у виконанні обох команд. Відзначу старання і самовіддачу гравців...Але цього мало....Матч не відповідав параметрам сучасного футболу. Серії пенальті завжди вважалися лотереєю. Досвід і нерви у гравців Шахтаря виявилися міцнішим. З чим я їх і вітаю. Скажу гірку правду...Рівень українського футболу стрімко пробиває дно...".
Шахтар – Динамо – відео гола та огляд матчу
Колишній президент Професіональної футбольної ліги Святослав Сирота був шокований незрозумілими втратами киян поблизу власного карного: "За 30 секунд дві такі обрізки, що, напевно, коти Леоненко краще зіграли б".
Дісталось і Мораєсу: "Коли він грав в Динамо, побив 6 гравців Шахтаря.
Зараз, граючи за Шахтар, сам падає як підкошений".
Коментатор на MEGOGO Вадим Скічко звернув увагу на безхитрісну манеру пробиття пенальті гравцями Динамо: "Циганков і Сідікдей дивилися у один кут, а пробивали у інший. Кенджору з обличчя, здається, не показали. Миколенко та Шепелєв теж дивилися у протилежний кут відносно удару, але Пятов вже цю схему розгадав".
Журналіст Євген Зінченко підтримав Шепелєва та Миколенка, які не реалізували власні удари: "Нічого. Це сльози розпачу. Так буває. Будуть ще й сльози радості. Все лише починається, хлопці".
Екс-хавбек збірної України, а нині експерт на телебаченні Євген Левченко відзначив гру Андрія Пятова: "Вітаю Шахтар з перемогою і виходом до півфіналу кубка України! Пятов – Машина!!!".
Футбольний аналітик Михайло Смоловой також поспівчував Шепелєву і Миколенку, які після гри ридали на полі: "Прикро за малих: ні Віталіку, ні Вові слова поганого не скажу!".
Брутальний футбол у своєму стилі змалював інцидент за участі Гармаша та Мораєса.
Футбольний статист Артур Валерко у цифрах відзначив крах Динамо та успіх Шахтаря.
Інші користувачі соцмереж знищували Гармаша за чергове вилучення на рівному місці, а також піддавали сумніву тренерські якості Хацкевича.
"Поки в Динамо не позбудуться від таких, як Гармаш, не бачити їм золота. Скільки можна? Скільки разів він уже так підводив команду?".
"З Гармашем треба щось робити. Дай, Боже, Динамо такого тренера, у якого вистачить на це духу".
"Важко Динамо без тренера. Три людини там сидить на лавці, і ніхто не підкаже як грати при таких обставинах...Гравці самі як можуть так і грають".
"В мене вперше до гравців Динамо немає ніяких питань! Всі Питання до тренера!!!".
"Одна з найважчих і найприкріших поразок. Не хочеться нічого говорити і писати. Єдине, обіцяв собі ще по ходу матчу, хочу сказати несподіване спасибі Круторогову за перший в історії каналів Футбол адекватний коментар матчу Шахтар – Динамо. Респект".
"У житті можна дивитися постійно на три речі – як горить вогонь, як тече вода, і як Гармаш на рівному місці отримує вилучення".
"Гармаш, піди з Динамо, будь ласка. Сподіваюся це був твій останній матч".
"Мораєс ще той пі***ас...Спочатку падає, потім сміється, а до цього цілував емблеми обох клубів, а потім паспорт отримав...ш****дра".
"Браво, Хацкевич ти довів, що ти "супертренер".
"Хацкевич провів хороший матч, кращий за Фонсеку, Динамо заслуговувало на перемогу, але все одно програло. Фарт пропав".
"Хацкевич, звільни місце Заварову".