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"Боже, пошли тренера, який зробить щось з Гармашем": реакція соцмереж на Шахтар – Динамо у Кубку України

12:43 6067 Читать на русском
"Боже, пошли тренера, який зробить щось з Гармашем": реакція соцмереж на Шахтар – Динамо у Кубку України
Гармаш знову отримав червону

Шахтар у драматичному матчі здолав Динамо та пробився у півфінал Кубка України.

57’ Жуніор Мораєс
69’ Жуніор Мораєс
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуніор Мораєс
61’ Денис Гармаш
69’ Жуніор Мораєс

Переможець класичного протистояння українського футболу визначався у серії пенальті. Основний час гри, крім двох голів, запам'ятався вилученнями Гармаша та Мораєса. У першого знову не витримали нерви, що неабияк обурило вимогливих користувачів соцмереж. Керманич Динамо Олександр Хацкевич також отримав порцію "компліментів" через гру своїх підопічних у другому таймі.

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Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло залишився розчарований грою українських грандів: "Як і очікувалося, гра була рівна – грали два г...на. Драматургія була в цьому матчі, і не розпещеному глядачеві могла цілком сподобатися. Але я не побачив якихось тактичних задумок у виконанні обох команд. Відзначу старання і самовіддачу гравців...Але цього мало....Матч не відповідав параметрам сучасного футболу. Серії пенальті завжди вважалися лотереєю. Досвід і нерви у гравців Шахтаря виявилися міцнішим. З чим я їх і вітаю. Скажу гірку правду...Рівень українського футболу стрімко пробиває дно...".

Шахтар – Динамо – відео гола та огляд матчу

Колишній президент Професіональної футбольної ліги Святослав Сирота був шокований незрозумілими втратами киян поблизу власного карного: "За 30 секунд дві такі обрізки, що, напевно, коти Леоненко краще зіграли б".

Дісталось і Мораєсу: "Коли він грав в Динамо, побив 6 гравців Шахтаря.
Зараз, граючи за Шахтар, сам падає як підкошений".

Коментатор на MEGOGO Вадим Скічко звернув увагу на безхитрісну манеру пробиття пенальті гравцями Динамо: "Циганков і Сідікдей дивилися у один кут, а пробивали у інший. Кенджору з обличчя, здається, не показали. Миколенко та Шепелєв теж дивилися у протилежний кут відносно удару, але Пятов вже цю схему розгадав".

Журналіст Євген Зінченко підтримав Шепелєва та Миколенка, які не реалізували власні удари: "Нічого. Це сльози розпачу. Так буває. Будуть ще й сльози радості. Все лише починається, хлопці".

Екс-хавбек збірної України, а нині експерт на телебаченні Євген Левченко відзначив гру Андрія Пятова: "Вітаю Шахтар з перемогою і виходом до півфіналу кубка України! Пятов – Машина!!!".

Футбольний аналітик Михайло Смоловой також поспівчував Шепелєву і Миколенку, які після гри ридали на полі: "Прикро за малих: ні Віталіку, ні Вові слова поганого не скажу!".

Брутальний футбол у своєму стилі змалював інцидент за участі Гармаша та Мораєса.

Футбольний статист Артур Валерко у цифрах відзначив крах Динамо та успіх Шахтаря.

Інші користувачі соцмереж знищували Гармаша за чергове вилучення на рівному місці, а також піддавали сумніву тренерські якості Хацкевича.

"Поки в Динамо не позбудуться від таких, як Гармаш, не бачити їм золота. Скільки можна? Скільки разів він уже так підводив команду?".

"З Гармашем треба щось робити. Дай, Боже, Динамо такого тренера, у якого вистачить на це духу".

"Важко Динамо без тренера. Три людини там сидить на лавці, і ніхто не підкаже як грати при таких обставинах...Гравці самі як можуть так і грають".

"В мене вперше до гравців Динамо немає ніяких питань! Всі Питання до тренера!!!".

"Одна з найважчих і найприкріших поразок. Не хочеться нічого говорити і писати. Єдине, обіцяв собі ще по ходу матчу, хочу сказати несподіване спасибі Круторогову за перший в історії каналів Футбол адекватний коментар матчу Шахтар – Динамо. Респект".

"У житті можна дивитися постійно на три речі – як горить вогонь, як тече вода, і як Гармаш на рівному місці отримує вилучення".

"Гармаш, піди з Динамо, будь ласка. Сподіваюся це був твій останній матч".

"Мораєс ще той пі***ас...Спочатку падає, потім сміється, а до цього цілував емблеми обох клубів, а потім паспорт отримав...ш****дра".

"Браво, Хацкевич ти довів, що ти "супертренер".

"Хацкевич провів хороший матч, кращий за Фонсеку, Динамо заслуговувало на перемогу, але все одно програло. Фарт пропав".

"Хацкевич, звільни місце Заварову".

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