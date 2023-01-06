Металург постраждав від війни: 2 футболісти були поблизу епіцентру вибухів, батько юного гравця помер
Наставник Металурга Володимир Микитин висловився щодо впливу війни, розв'язаної Росією, на футбольну діяльність клубу.
"Ми виконали те завдання, яке стояло перед нами. Увійшли до четвірки найсильніших команд Першої ліги у своїй групі. Тож у відпустку команда пішла в гарному настрої. У нас серйозні плани, але говорити про них поки не бачу сенсу.
Перша ліга: ФСК Маріуполь здобув дебютну перемогу, Оболонь у битві лідерів обіграла МФК Металург
Треба визнати, що в осінній частині чемпіонату не все в нас виходило. У деяких іграх усе вийшло не так, як планували. Зараз усе це аналізуємо. Є тут і об'єктивні причини, чому вийшло саме так. Починали ми вдома, а потім змушені були грати домашні матчі в Києві. Були в нас психологічні травми. Є постраждалі від обстрілів по Запоріжжю.
Коли готувалися до останньої гри з Оболонню (1:2 – прим.), по центру міста був приліт. 24 людини загинули. Навпроти цього зруйнованого будинку два гравці наші жили: Векляк і Сад. Вранці в нас о 8:30 тренування, після якого ми одразу поїхали на гру в Київ. Ці два пацани були в шоці.
У всієї команди, особливо місцевих, усі думки були там, у Запоріжжі, де в них залишилися дружини, діти, батьки. Коли повернулися в Запоріжжя, там новий приліт, в інший район, постраждав наш хлопець з академії – Кравчук. Він із сім'єю опинився під завалами.
Ноги, руки цілі, але отримав струс. На обличчі та голові йому накладали шви. З мамою начебто все нормально, а батька не врятували – завалило. Ось так нам доводилося працювати та грати", – цитує Микитина Fanday.
Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією