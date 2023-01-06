"Мы выполнили ту задачу, которая стояла перед нами. Вошли в четверку сильнейших команд Первой лиги в своей группе. Поэтому в отпуск команда ушла в хорошем настроении. У нас серьезные планы, но говорить о них пока не вижу смысла.

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Надо признать, что в осенней части чемпионата не все у нас получалось. В некоторых играх все вышло не так, как планировалось. Сейчас это анализируем. Есть здесь и объективные причины, почему вышло именно так. Начинали мы дома, а потом были вынуждены играть домашние матчи в Киеве. Были у нас психологические травмы. Есть пострадавшие от обстрелов по Запорожью.

Когда готовились к последней игре с Оболонью (1:2 – прим .), по центру города был прилет. 24 человека погибли. Напротив этого разрушенного дома два игрока наши жили: Векляк и Сад. Утром у нас в 8:30 тренировка, после которой мы сразу поехали на игру в Киев. Эти два пацана были в шоке.

У всей команды, особенно местных, все мысли были там, в Запорожье, где у них остались жены, дети, родители. Когда вернулись в Запорожье, там новый прилет в другой район пострадал наш парень из академии – Кравчук. Он с семьей оказался под завалами .

Ноги, руки целые, но получил сотрясение. На лице и голове накладывали ему швы. С мамой вроде бы все нормально, а отца не спасли – завалило. Вот так нам приходилось работать и играть", – цитирует Микитина Fanday .

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