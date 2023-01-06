Металлург пострадал от войны: 2 футболиста были вблизи эпицентра взрывов, отец юного игрока умер
Наставник Металлурга Владимир Микитин высказался относительно влияния войны, развязанной Россией, на футбольную деятельность клуба.
"Мы выполнили ту задачу, которая стояла перед нами. Вошли в четверку сильнейших команд Первой лиги в своей группе. Поэтому в отпуск команда ушла в хорошем настроении. У нас серьезные планы, но говорить о них пока не вижу смысла.
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Надо признать, что в осенней части чемпионата не все у нас получалось. В некоторых играх все вышло не так, как планировалось. Сейчас это анализируем. Есть здесь и объективные причины, почему вышло именно так. Начинали мы дома, а потом были вынуждены играть домашние матчи в Киеве. Были у нас психологические травмы. Есть пострадавшие от обстрелов по Запорожью.
Когда готовились к последней игре с Оболонью (1:2 – прим.), по центру города был прилет. 24 человека погибли. Напротив этого разрушенного дома два игрока наши жили: Векляк и Сад. Утром у нас в 8:30 тренировка, после которой мы сразу поехали на игру в Киев. Эти два пацана были в шоке.
У всей команды, особенно местных, все мысли были там, в Запорожье, где у них остались жены, дети, родители. Когда вернулись в Запорожье, там новый прилет в другой район пострадал наш парень из академии – Кравчук. Он с семьей оказался под завалами.
Ноги, руки целые, но получил сотрясение. На лице и голове накладывали ему швы. С мамой вроде бы все нормально, а отца не спасли – завалило. Вот так нам приходилось работать и играть", – цитирует Микитина Fanday.
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