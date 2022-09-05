Олександрія в рамках 3-го туру УПЛ зазнала несподіваного фіаско, програвши Металісту (1:3) при грі у більшості протягом 58 хвилин. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Олександрія й Металіст непогано розпочали новий чемпіонат, набравши 6 і 4 очки відповідно. При цьому команди продемонстрували змістовний атакувальний футбол, тож їхня очна зустріч обіцяла бути цікавою. Власне, такою вона й стала.

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Підопічні Юрія Гури здорово стартували. Вже на 3-й хвилині забивати міг Волошин, який увійшов на правий край штрафного й пробив у дальній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою! Ще за дві хвилини Демченко замкнув подачу Рибалки зі стандарту, влучивши у зовнішній бік сітки.

Зрештою, на 11-й хвилині олександрійці вийшли вперед, причому доволі красиво. Волошин змістився з правого флангу в центр і виконав закидання на лівий край карного майданчика, а Калітвінцев ударом з лету поцілив у ближню дев'ятку – 1:0! На 14-й Кобзар і міг і подвоїти перевагу "містян", пробивши з лінії воротарського після прострілу від Мірошніченка, але нормально влучити по м'ячу Богдану не вдалося.

Металіст на 16-й огризнувся ударом Танковського метрів з 22-х, але м'яч полетів вище воріт. Загалом, Олександрія виглядала значно переконливіше, однак на 21-й хвилині саме вони пропустили гол! Харків'яни розігнали контратаку з переведенням на лівий кут штрафного в ноги Панасенку – Сергія накривав Мірошніченко, але той все одно наважився на удар. Позиція була незручною, півзахисник стояв у півоберту до воріт, однак несподівано влучив у дальній кут! 1:1.

На цьому проблеми у підопічних Юрія Гури не завершились. Вже на 31-й хвилині через пошкодження довелося знімати з гри Третьякова. На поле вийшов Кожушко, якого на 35-й ледь не зламав Порох. Богдан кинувся прямою ногою в коліно, не дивлячись на м'яч, за що отримав червону картку. Металіст залишився у меншості. Кожушку ж пощастило – він зміг продовжити матч.

Цікавіших епізодів у першому таймі команди не створили. Відпочивати футболісти відправились за нічийного рахунку. У роздягальні ж Юрій Гура провів подвійну заміну, кинувши у бій Костишина й Авагімяна. Цікаво, що Олег Ратій не став проводити кадрові перестановки, хоча він втратив центрбека – на позицію Пороха просто перевели опорника Ралюченка.

Початок другого тайму виявився не таким яскравим. На полі було багато єдиноборств і фолів – в одному з епізодів Костишин навіть розбив голову Ралюченку. Металіст у меншості ні в чому не поступався Олександрії, а на 64-й хвилині харків'яни ще й другий гол забили! Героєм став Прядун, який на правому куті штрафного прийняв скидку від Підлепенця, легко розвернувся навколо Білошевського й потужно пробив у ближній кут. 1:2!

Олександрія побігла відігруватись, ледь не добившись свого на 68-й хвилині внаслідок зміщення Калітвінцева у центр та пострілу під поперечку метрів з 18-ти. Рибка на інстинктах відбив м'яч перед собою, запустивши "свічку" над воротами, але він же і спіймав його. Разом з тим, "містяни" почали сильно розкриватись, наражаючись на контратаки Металіста. Зокрема, на 71-й хвилині харків'яни вискочили 3-в-2 до чужих воріт, але класний епізод запоров Коркішко.

Тим не менш, у даному епізоді підопічні Олега Ратія заробили кутовий, який став фатальним для Олександрії. Панасенко виконав подачу, Білик помилився на виході, а Мизюк замкнув чи то потилицею, чи то спиною – 1:3! Шок.

Після цього Металіст остаточно перейшов у режим оборони, хоча періодично харків'яни ловили суперника на контратаках. Олександрія ж лізла уперед, однак чогось справді небезпечного створити не вдалося. За останні 30 хвилин в актив "містян" можна занести тільки дальній постріл Мірошніченка та постріл Калітвінцева зі стандарту – в обох випадках м'яч пройшов над воротами.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував несподівану перемогу Металіста.

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