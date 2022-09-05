Колос розпочав сезон з доволі переконливих перемог над Кривбасом і Рухом, в той час як Минай провів всього один матч – "лисиці" дали бій Олександрії, але програли. Тим не менш, після цього поєдинку закарпатці змогли перепідписати Євгена Селезньова. Вболівальники очікували, що легендарний нападник вийде в основі у домашці проти ковалівців, але Володимир Шаран залишив Женю в запасі.

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Перший тайм виявився дуже багатим на події. Вже на 4-й хвилині нечисленні фанати за межами Минай-Арени побачили гол у виконанні господарів – це Кулієв переграв Волинця після шикарного закидання у виконанні Горіна. В наступні ж 15 хвилин "лисиці" якщо й не домінували, то точно вели гру, однак до моментів справа не дійшла.

Колос почав підтискати в середині тайму. Зокрема, на 25-й хвилині Безбородько замикав класну подачу від Оріховського ударом головою в дальній кут (м'яч пройшов поруч зі стійкою), а на 31-й Денис заробив пенальті! Його привіз Горін, який підштовхнув нападника у власному штрафному. Оріховський легеньким ударом переграв Бандуру з "позначки", зрівнявши рахунок. 1:1!

Втім, всього через три хвилини арбітр призначив пенальті у ворота Колоса за фол Ільїна проти Кулієва. Вишневський взявся виконувати 11-метровий, потужно пробивши у правий кут – і не забив! Стійка врятувала гостей. На Селезньова в цю мить було важко дивитись.

Цей момент став останнім у першому таймі. Відпочивати команди відправились за нічийного рахунку. Другий тайм виявився не таким цікавим, хоча динаміка гри залишалася високою, а команди перехоплювали ініціативу одна в одної. Більш цілісно виглядав Минай, але Колос вміло збивав ритм купою єдиноборств. На жаль, це майже не приносило небезпечних моментів.

По перерві пригадується всього два епізоди. Так, на 59-й хвилині закарпатці могли забити другий гол внаслідок навісу Кулієва з лівого флангу. Твердохліб замкнув його ударом головою в дальній кут, однак Волинець потягнув. Колос відповів аж на 82-й – Оріховський внаслідок метушні у штрафному потужно пробив метрів з 15-ти, влучивши у Бандуру, а постріл Лисенка з добивання пройшов над поперечкою.

Селезньов на поле так і не вийшов, а важливіших моментів у другому таймі не було. У підсумку, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

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